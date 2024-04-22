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Ирина Игнатьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Игнатий Федоров (Ич)

Мать: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.02.1826 ст.

Муж: Арсений Степанов (Ич)

поручители тв д Байкова кр Григорий Арсеньев, Никита Козмин и Иван Степанов (Стефанов)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Арсениева (Вна)

Отец ребёнка: Арсений Степанов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Чурилина Настасья Арсениева (Вна)

Отец ребёнка: Арсений Степанов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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