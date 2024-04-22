Ирина Игнатьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: Игнатий Федоров (Ич)
Мать: Анна Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.02.1826 ст.
поручители тв д Байкова кр Григорий Арсеньев, Никита Козмин и Иван Степанов (Стефанов)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Арсениева (Вна)
Отец ребёнка: Арсений Степанов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Чурилина Настасья Арсениева (Вна)
Отец ребёнка: Арсений Степанов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно