Романский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.2003
Сын: Романский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Романская Ксения Валерьевна
Рождение ребёнка
06.12.2016
Сын: Романский Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Романская Ксения Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно