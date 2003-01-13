Романский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2003

Сын: Романский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Романская Ксения Валерьевна

Рождение ребёнка
06.12.2016

Сын: Романский Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Романская Ксения Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романская Ксения Валерьевна

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