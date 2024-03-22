Реттиев Трофим Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Реттиева Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Реттиева Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Реттиева Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно