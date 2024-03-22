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Реттиев Трофим Кондратьевич

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Реттиев Кондрат Федорович

Мать: Реттиева Елисавета Прохоровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Реттиева Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Реттиев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Реттиева Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Реттиева Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Реттиева Афимья Андреевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттиева Афимья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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