Астафьева Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Феодосия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

06.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1894

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
?.01.1898

Сын: Астафьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Смерть
06.03.1898
Причина смерти: Водянка
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