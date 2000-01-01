Астафьева Феодосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти06.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1894
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1898
Сын: Астафьев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1898
Причина смерти: Водянка