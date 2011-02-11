Васенков Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1933
Дата смерти11.02.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933
Отец: Васенков Георгий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васенкова Евдокия Парфирьевна
Рождение ребёнка
20.05.1960
Дочь: Борцова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Васенкова Евдокия Парфирьевна
Смерть
11.02.2011