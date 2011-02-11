Васенков Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасенков Павел Георгиевич

Васенков Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1933

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933

Отец: Васенков Георгий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенкова Евдокия Парфирьевна

Рождение ребёнка
20.05.1960

Дочь: Борцова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Васенкова Евдокия Парфирьевна

Смерть
11.02.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.