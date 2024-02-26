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Елизавета Степанова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Степан Алексеев (Ич)

Мать: Прасковья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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