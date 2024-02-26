Елизавета Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Степан Алексеев (Ич)
Мать: Прасковья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно