Артюхова (Ковбота) Любовь
Место рождениясело Никитовка Тоцкого района Оренбургской области
Дата рождения27.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953
Отец: Ковбота Петр Иванович
Мать: Ковбота Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова (Артюхова) Галина
Отец ребёнка: Артюхов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артюхов Валентин
Рождение ребёнка
08.04.1982
Сын: Артюхов Антон
Отец ребёнка: Артюхов Валентин