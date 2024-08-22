Артюхова (Ковбота) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхова (Ковбота) Любовь

Место рождения

село Никитовка Тоцкого района Оренбургской области

Дата рождения

27.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953

Отец: Ковбота Петр Иванович

Мать: Ковбота Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова (Артюхова) Галина

Отец ребёнка: Артюхов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхов Валентин

Рождение ребёнка
08.04.1982

Сын: Артюхов Антон

Отец ребёнка: Артюхов Валентин

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