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Никонов Архип Симонов

Место рождения

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Никонов Симон Н

Мать: Никонова Авдотья Лукина

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
по ИВ на 28.11.1816 г. 1 год [1816] (100 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#428 на 01.04.1834 г. 19 лет (исп. в этом году) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно

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