Никонов Архип Симонов
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Никонов Симон Н
Мать: Никонова Авдотья Лукина
по ИВ на 28.11.1816 г. 1 год [1816] (100 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#428 на 01.04.1834 г. 19 лет (исп. в этом году) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#175
Смерть
Неизвестно