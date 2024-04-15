Корак ? Карп Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти06.06.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.06.1908 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
27.07.1908 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное
По отношению г.пристава 6-го стана Каинского уезда от 09.06 №1126