Корак ? Карп Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корак ? Карп Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

06.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.06.1908 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
27.07.1908 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное
По отношению г.пристава 6-го стана Каинского уезда от 09.06 №1126
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