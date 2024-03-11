Медведев Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1012

Дочь: Медведева Мария петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
08.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2015

Сын: Медведев Федор Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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