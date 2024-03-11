Медведев Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1012
Дочь: Медведева Мария петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности