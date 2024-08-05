Крюкова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Крюков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Крюкова) Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Крюков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Крюкова) Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Крюков Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно