Крюкова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Крюков Семен Фёдорович

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Крюкова) Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Крюкова) Лукерья Фёдоровна

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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