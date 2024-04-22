(Ильиченко) Гликерия Иванова
Место рождения
Дата рождения06.05.1899 ст.
Дата смерти06.08.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899 ст.
Отец: Ильченко Иван Симеонов
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.577 с.20об крещение 9.5.1899 г
Крещение
09.05.1899 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Евфимий Семенов Ильиченко девица Елена Петрова Толмачева
Смерть
06.08.1899 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.577 с.80об от поноса 2 мес.
Похороны
07.08.1899 ст.
на кладбище д. Бражкиной