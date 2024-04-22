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(Ильиченко) Гликерия Иванова

Место рождения

Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд

Дата рождения

06.05.1899 ст.

Дата смерти

06.08.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899 ст.

Отец: Ильченко Иван Симеонов

Мать: Ильиченко Матрона Петрова

Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.577 с.20об крещение 9.5.1899 г
Крещение
09.05.1899 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Евфимий Семенов Ильиченко девица Елена Петрова Толмачева
Смерть
06.08.1899 ст.
Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.577 с.80об от поноса 2 мес.
Похороны
07.08.1899 ст.
Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
на кладбище д. Бражкиной
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