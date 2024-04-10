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Стогов Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Стогов Андрей Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
02.10.1835

Жена: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.08.1836

Сын: Стогов Демид Никифорович

Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.10.1837

Сын: Стогов Лукиан Никифорович

Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Беляева (Стогова) Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Стогов Степан Никифорович

Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Стогов Павел Никифорович

Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Рождение ребёнка
31.08.1850

Дочь: (Стогова) Васса Никифоровна

Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Смерть
После 1876

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