Стогов Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Стогов Андрей Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1835
Рождение ребёнка
23.08.1836
Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Рождение ребёнка
27.10.1837
Сын: Стогов Лукиан Никифорович
Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Беляева (Стогова) Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Стогов Степан Никифорович
Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Рождение ребёнка
05.07.1848
Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Рождение ребёнка
31.08.1850
Дочь: (Стогова) Васса Никифоровна
Мать ребёнка: Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Смерть
После 1876