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Агафья Степановна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Степан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мавра Захаровна

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаров Никандрий Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Сын: Захаров Григорий Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Захаров Иван Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Захаров Трофим Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Захаров Игнатий Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Захаров Яков Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Захаров Александр Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1803

Сын: Захаров Козьма Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Осипович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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