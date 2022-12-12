Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мавра Захаровна
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Захаров Никандрий Захарович
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Захаров Григорий Захарович
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Захаров Игнатий Захарович
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Захаров Александр Захарович
Отец ребёнка: Захар Осипович
Рождение ребёнка
06.10.1803
Отец ребёнка: Захар Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Осипович
Смерть
Неизвестно