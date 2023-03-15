Кондауров Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондауров Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кондаурова Гаражанкина Улитта Никифоровна

Бракосочетание
19.01.1896

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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