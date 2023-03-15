Кондауров Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1896
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубкова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно