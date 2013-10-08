Стукалова Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти08.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Казимиров Павел Васильевич
Отец ребёнка: Казимиров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
10.12.1950
Сын: Казимиров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Казимиров Василий Семёнович
Смерть
08.10.2013