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Стукалова Прасковья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

08.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Стукалов Сергей Степанович

Мать: Романова Любовь Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казимиров Василий Семёнович

Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Казимиров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Казимиров Василий Семёнович

Рождение ребёнка
10.12.1950

Сын: Казимиров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Казимиров Василий Семёнович

Смерть
08.10.2013

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