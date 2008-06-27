Козлова (Гринёва) Антонина Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.03.1925
Дата смерти27.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1951
Дочь: Козлова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1957
Отец ребёнка: Козлов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Петрович
Смерть
27.06.2008