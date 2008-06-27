Козлова (Гринёва) Антонина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Гринёва) Антонина Владимировна

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Место рождения

Малая Иня, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.03.1925

Дата смерти

27.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Иня, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.03.1951

Дочь: Козлова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.02.1957

Сын: Козлов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Петрович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Петрович

Смерть
27.06.2008
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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