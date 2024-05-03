Бабанова (Сапарина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанова (Сапарина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1900

Отец: Сапарин Михаил Ефимович

Мать: Сапарина Александра Трифановна

Бракосочетание
12.04.1920

Муж: Бабанов Пётр Ефимович

Новая Тура, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ей 20 лет, ему 28. У неё это первый брак, а у него второй.
Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Бабанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Бабанов Пётр Ефимович

Смерть
Неизвестно

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