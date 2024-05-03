Бабанова (Сапарина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1900
Бракосочетание
12.04.1920
Новая Тура, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ей 20 лет, ему 28. У неё это первый брак, а у него второй.
Рождение ребёнка
01.08.1921
Отец ребёнка: Бабанов Пётр Ефимович
Смерть
Неизвестно