Абрамовская Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1958
Дата смерти17.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1958
Отец: Смирных Сергей
Мать: Смирных Вера Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1982
Дочь: Некрасова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Абрамовский Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамовский Анатолий Алексеевич
Смерть
17.10.1994