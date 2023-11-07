Абрамовская Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамовская Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1958

Дата смерти

17.10.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1958

Отец: Смирных Сергей

Мать: Смирных Вера Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1982

Дочь: Некрасова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Абрамовский Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамовский Анатолий Алексеевич

Смерть
17.10.1994
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