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Ирина Родионова

Место рождения

Столбище, Россия

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1815

Муж: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
03.12.1823

Сын: Софон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
09.09.1829

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
09.11.1830

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
10.02.1832

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно

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