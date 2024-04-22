Ирина Родионова
Место рожденияСтолбище, Россия
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1815
Муж: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
03.12.1823
Сын: Софон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
09.09.1829
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
09.11.1830
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
10.02.1832
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно