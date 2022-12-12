Гладун Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1874
Сын: Гладун Авксентий Станиславов
Отец ребёнка: Гладун Станислав Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Гладун Станислав Иванов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Гладун Станислав Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886