Гладун Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладун Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Гладун Авксентий Станиславов

Отец ребёнка: Гладун Станислав Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гладун Яков Станиславов

Отец ребёнка: Гладун Станислав Иванов

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гладун Семен Станиславов

Отец ребёнка: Гладун Станислав Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладун Станислав Иванов

Смерть
1886
Новое Село, Хмельницька область
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