Уставщикова Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уставщикова Ольга Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Свистунова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Уставщиков Иван Евгеньевич

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уставщиков Иван Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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