Уставщикова Ольга Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Свистунова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Уставщиков Иван Евгеньевич
Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно