Фёдор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Антон Алексеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
До 1823
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Между 1830 и ?.02.1834
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Сын: Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
После 12.03.1834