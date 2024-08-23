Фёдор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Антон Алексеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
До 1823

Жена: ?

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Между 1830 и ?.02.1834

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Сын: Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
После 12.03.1834

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