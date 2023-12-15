Крот (Крот) Анна Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крот (Крот) Анна Димитриева

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Место рождения

Михайловка, Черкаська область

Дата рождения

08.12.1896 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Черкаська область
Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Крот Петр Павлович

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1918

Дочь: Крот Параскева Петрова

Отец ребёнка: Крот Петр Павлович

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.10.1919

Дочь: Мединская (Крот) Мария Петровна

Отец ребёнка: Крот Петр Павлович

Михайловка, Черкаська область
Смерть
1939

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