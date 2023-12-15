Крот (Крот) Анна Димитриева
Место рождения
Дата рождения08.12.1896 ст.
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1918
Муж: Крот Петр Павлович
Рождение ребёнка
03.11.1918
Дочь: Крот Параскева Петрова
Отец ребёнка: Крот Петр Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1919
Дочь: Мединская (Крот) Мария Петровна
Отец ребёнка: Крот Петр Павлович
Смерть
1939