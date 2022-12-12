Кондрашкина (Рыжова) Марфа Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873
Сын: Кондрашкин Василий Назарович
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Кондрашкин Александр Назарович
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Матюнина Матрена Назаровна
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887
Сын: Кондрашкин Порфирий Назарович
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Устинья Назаровна
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Рождение ребёнка
02.08.1893
Сын: Кондрашкин Дементий
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1897
Дочь: Мария Назаровна
Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно