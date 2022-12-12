Кондрашкина (Рыжова) Марфа Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашкина (Рыжова) Марфа Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Рыжов / Рыжих Ермолай Яковлевич

Мать: Рыжова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873

Сын: Кондрашкин Василий Назарович

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Кондрашкин Александр Назарович

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Матюнина Матрена Назаровна

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887

Сын: Кондрашкин Порфирий Назарович

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Устинья Назаровна

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.08.1893

Сын: Кондрашкин Дементий

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1897

Дочь: Мария Назаровна

Отец ребёнка: Кондрашкин Назар Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашкин Назар Ефимович

Смерть
Неизвестно
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