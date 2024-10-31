Щербаков Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти20.06.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
04.06.1926
Рождение ребёнка
29.06.1928
Дочь: (Щербакова) Алевтина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова (Шевелина) Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
?.09.1930
Сын: Щербаков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова (Шевелина) Юлия Викторовна
Смерть
20.06.1934