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Щербаков Дмитрий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.06.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Щербаков Георгий Семенович

Мать: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Бракосочетание
04.06.1926

Жена: Щербакова (Шевелина) Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
29.06.1928

Дочь: (Щербакова) Алевтина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова (Шевелина) Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
?.09.1930

Сын: Щербаков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова (Шевелина) Юлия Викторовна

Смерть
20.06.1934

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