Валиуллин Айдар Алмазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Айдар Алмазович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Валиуллин Алмаз Рахматуллович

Мать: Мамдуда

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