Моисеенко Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.08.1922
Дата смерти28.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922
Отец: Моисеенко Иван
Мать: Ф?
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Прозорова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1947
Сын: Прозоров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1954
Сын: Прозоров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1956
Дочь: Прозорова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович
Смерть
28.07.2016