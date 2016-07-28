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Моисеенко Вера Ивановна

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

16.08.1922

Дата смерти

28.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922

Отец: Моисеенко Иван

Мать: Ф?

Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Прозорова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1947

Сын: Прозоров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1954

Сын: Прозоров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1956

Дочь: Прозорова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Прозоров Николай Михайлович

Смерть
28.07.2016

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