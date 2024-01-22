Нилов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1878 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878 ст.
Крещение
25.06.1878 ст.
Восприемник: деревни Прибытково крестьянский сын Иван Галактионов
Бракосочетание
21.02.1910
Поручители по жениху: Березниковской волости деревни Прибыткова крестьянин Иван Алексеев Федосеев и Нефедовской волости деревни Заболотья крестьянин Алексей Александров Кучеров; по невесте: Березников... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1923
Мать ребёнка: Нилова (Струнина) Елизавета Степановна
Смерть
После 1917