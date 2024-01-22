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Нилов Андрей Васильевич

Место рождения

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.06.1878 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878 ст.

Отец: Нилов Василий Нилович

Мать: Нилова (Столярова) Ефросинья Фирсовна

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
25.06.1878 ст.
Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: деревни Прибытково крестьянский сын Иван Галактионов
Бракосочетание
21.02.1910

Жена: Нилова (Струнина) Елизавета Степановна

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Березниковской волости деревни Прибыткова крестьянин Иван Алексеев Федосеев и Нефедовской волости деревни Заболотья крестьянин Алексей Александров Кучеров; по невесте: Березников... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Нилов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Нилова (Струнина) Елизавета Степановна

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917

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