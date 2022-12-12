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Охезин Сергей Харлампиевич

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Место рождения

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.09.1888 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1888 ст.

Отец: Охезин Харлампий Евлампиевич

Мать: Охезина Матрена

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1907

Жена: Охезина Устинья (Никитична)

год свадьбы вычислен из воспоминаний Тамары Андреевны Королёвой (Сарапуловой)
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.

Дочь: Сарапулова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Охезина Устинья (Никитична)

Место жительства
Неизвестно
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1933
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