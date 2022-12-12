Охезин Сергей Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1888 ст.
Дата смерти1933
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1888 ст.
Отец: Охезин Харлампий Евлампиевич
Мать: Охезина Матрена
Бракосочетание
1907
год свадьбы вычислен из воспоминаний Тамары Андреевны Королёвой (Сарапуловой)
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.
Дочь: Сарапулова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Охезина Устинья (Никитична)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933