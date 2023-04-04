(Григорович) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1885
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1885
Отец: Григорович Иван Константинович
Мать: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1909
Отец ребёнка: Карцов Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
15.09.1911
Дочь: Ларина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Карцов Виктор Андреевич
Париж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963