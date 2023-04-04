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(Григорович) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1885

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1885

Отец: Григорович Иван Константинович

Мать: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1909

Сын: Карцов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Карцов Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
15.09.1911

Дочь: Ларина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Карцов Виктор Андреевич

Париж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцов Виктор Андреевич

Смерть
1963
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