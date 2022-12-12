Хуссин Мустафин
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Мустафа Назыров
Мать: Мухупземал Мавлютова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мазюда Хуссина
Мать ребёнка: Латыфа Тохфетуллина
Рождение ребёнка
04.12.1856
Сын: Фаррутдин Хуссин
Мать ребёнка: Латыфа Тохфетуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латыфа Тохфетуллина
Смерть
Неизвестно