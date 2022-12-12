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Хуссин Мустафин

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мустафа Назыров

Мать: Мухупземал Мавлютова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мазюда Хуссина

Мать ребёнка: Латыфа Тохфетуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1856

Сын: Фаррутдин Хуссин

Мать ребёнка: Латыфа Тохфетуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыфа Тохфетуллина

Смерть
Неизвестно
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