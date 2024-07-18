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Иван Васильевич

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1765

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Верений Василий Тихонович

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1804

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1823

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