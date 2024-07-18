Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Верений Василий Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1804
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1823