Александрова Варвара Яковлевна / Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Варвара Яковлевна / Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 06.02.1854 ст.

Дата смерти

07.03.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 06.02.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1872 ст.

Муж: Александров Никита Александрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Александров Иван Никитич

Отец ребёнка: Александров Никита Александрович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
07.03.1918
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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