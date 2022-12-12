Александрова Варвара Яковлевна / Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 06.02.1854 ст.
Дата смерти07.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 06.02.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1872 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Александров Никита Александрович
Смерть
07.03.1918