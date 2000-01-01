Чернов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953
Рождение ребёнка
03.10.1986
Мать ребёнка: Чернова -Грязева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Чернова -Грязева Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Чернова -Грязева Нина Алексеевна