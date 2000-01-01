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Чернов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953

Отец: Чернов Алексей Васильевич

Мать: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1986

Сын: Чернов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Чернова -Грязева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Чернова -Грязева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова -Грязева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Чернова -Грязева Нина Алексеевна

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