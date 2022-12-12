Крупенников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупенников Александр
Мать: Крупенникова Анна
Бракосочетание
1953
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
29.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Промысловка, Петровская волость, Ольгинский уезд
Смерть
Неизвестно