Крупенников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенников Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупенников Александр

Мать: Крупенникова Анна

Бракосочетание
1953

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
29.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Промысловка, Петровская волость, Ольгинский уезд
Смерть
Неизвестно
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