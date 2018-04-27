Безбородов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезбородов Леонид Федорович

Безбородов Леонид Федорович

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

29.07.1943

Дата смерти

27.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.04.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.