Безбородов Леонид Федорович
Место рожденияКазахстан
Дата рождения29.07.1943
Дата смерти27.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.04.2018