Ершова (Лебедева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Лебедева) Галина

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Место рождения

Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)

Дата рождения

19.08.1930

Дата смерти

31.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930

Отец: Лебедев Сергей Сергеевич

Мать: Лебедева Юстина

Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
21.10.1952

Сын: Ершов Юрий

Отец ребёнка: Ершов Сергей Николаевич

Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Рождение ребёнка
02.09.1956

Сын: Ершов Игорь

Отец ребёнка: Ершов Сергей Николаевич

Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Сергей Николаевич

Смерть
31.12.2014
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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