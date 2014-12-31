Ершова (Лебедева) Галина
Место рожденияБелыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Дата рождения19.08.1930
Дата смерти31.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930
Отец: Лебедев Сергей Сергеевич
Мать: Лебедева Юстина
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
21.10.1952
Сын: Ершов Юрий
Отец ребёнка: Ершов Сергей Николаевич
Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Рождение ребёнка
02.09.1956
Сын: Ершов Игорь
Отец ребёнка: Ершов Сергей Николаевич
Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2014
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия