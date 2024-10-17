Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1995
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Петров Дмитрий Иванович
Мать: Петрова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1944
Дочь: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Васильевич
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Участок 43А