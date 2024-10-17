Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егороваа (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Петров Дмитрий Иванович

Мать: Петрова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1944

Дочь: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 43А

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