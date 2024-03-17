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Apsit (Danielsohn) Anna Emilie

Место рождения

Сигулда, Siguldas novads

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.01.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Danielsohn Michel

Мать: Danielsohn (Franz) Anna

Сигулда, Siguldas novads
Родилась на мызе Кроненберг рядом с Сигулдой. МК за 1864 год не сохранились. На 1858 год родители женаты, живут в Кроненберге. Отцу 29 лет, матери 23 года, других детей на 1858 год не записано. Но в р... Показать все
Бракосочетание
1904

Муж: Apsītis Mārtiņš Rūdolfs

Рига, Rīga
У обоих второй брак
Рождение ребёнка
02.07.1906

Сын: Apsītis Wilhelm Eduard

Отец ребёнка: Apsītis Mārtiņš Rūdolfs

Адажи, Ādažu pagasts, Ādažu novads
Имя Вильгельм Эдуард указано по метрической записи о рождении. В дальнейшем в латышских источниках имя писалось в латышском варианте - Виллис/Vilis
Смерть
18.01.1909 ст.
Адажи, Ādažu pagasts, Ādažu novads
Умерла от рака

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