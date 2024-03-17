Apsit (Danielsohn) Anna Emilie
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти18.01.1909 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Danielsohn Michel
Мать: Danielsohn (Franz) Anna
Родилась на мызе Кроненберг рядом с Сигулдой. МК за 1864 год не сохранились. На 1858 год родители женаты, живут в Кроненберге. Отцу 29 лет, матери 23 года, других детей на 1858 год не записано. Но в р... Показать все
Бракосочетание
1904
Рига, Rīga
У обоих второй брак
Рождение ребёнка
02.07.1906
Отец ребёнка: Apsītis Mārtiņš Rūdolfs
Имя Вильгельм Эдуард указано по метрической записи о рождении. В дальнейшем в латышских источниках имя писалось в латышском варианте - Виллис/Vilis
Смерть
18.01.1909 ст.
Умерла от рака