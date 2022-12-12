Троицкий Иван Иванович
Место рожденияТверская губерния, Калязинский уезд,
Дата рождения1839
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губерния, Калязинский уезд,
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.
Сын: Троицкий Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Красное, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1917