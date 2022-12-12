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Троицкий Иван Иванович

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Место рождения

Тверская губерния, Калязинский уезд,

Дата рождения

1839

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губерния, Калязинский уезд,
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.

Сын: Троицкий Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красное, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1917
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