Литвина (Скитневская) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1973
Дата смерти18.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1973
Отец: Скитневский Яков Матвеевич
Мать: Хенох Елена Рафаиловна
Рождение ребёнка
28.10.1995
Отец ребёнка: Литвин Александр Леонидович
Рождение ребёнка
26.02.1997
Сын: Литвин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Литвин Александр Леонидович
Смерть
18.10.2007