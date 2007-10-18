Литвина (Скитневская) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Скитневская) Мария Яковлевна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

07.07.1973

Дата смерти

18.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1973

Отец: Скитневский Яков Матвеевич

Мать: Хенох Елена Рафаиловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.10.1995

Сын: Литвин Лев Александрович

Отец ребёнка: Литвин Александр Леонидович

Рождение ребёнка
26.02.1997

Сын: Литвин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Литвин Александр Леонидович

Смерть
18.10.2007
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