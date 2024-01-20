Пукман Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пукман Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Пукман Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пукман Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Пукман Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Пукман Агафья Михайловна