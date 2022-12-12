Пушкина (Неминская) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Неминский Иван Павлович
Мать: Неминская Зинаида
Рождение ребёнка
1976
Сын: Пушкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пушкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
1978
Сын: Пушкин Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Пушкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1980
Дочь: Пушкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Пушкин Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007