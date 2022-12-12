Пушкина (Неминская) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Неминская) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Неминский Иван Павлович

Мать: Неминская Зинаида

Рождение ребёнка
1976

Сын: Пушкин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пушкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Пушкин Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Пушкин Владимир Григорьевич

Рудная Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1980

Дочь: Пушкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Пушкин Владимир Григорьевич

Рудная Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Владимир Григорьевич

Смерть
2007
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