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Ямашкин Петр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: не указан

Мать: Ямашкина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямашкина Ирина Петровна

Мать ребёнка: Колесова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямашкина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Колесова Валентина Ивановна

Смерть
Около 1977

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