Ямашкин Петр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1925
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925
Отец: не указан
Мать: Ямашкина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямашкина Ирина Петровна
Мать ребёнка: Колесова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямашкина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Колесова Валентина Ивановна
Смерть
Около 1977