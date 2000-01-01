Мауэр ирина райнгольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мауэр ирина райнгольдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1986

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1986

Отец: Мауэр райнгольд рихардович

Мать: Иванова вера васильевна

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