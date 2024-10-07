Алексей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Дементий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Скрипино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ефимовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Устинья Ефимовна
Смерть
Неизвестно