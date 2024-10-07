Алексей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Дементий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Скрипино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Ефимовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Устинья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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