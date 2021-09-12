Симонов Герб Кузьмич
Место рожденияг.Балашов, Саратовская обл., Россия
Дата рождения29.06.1929
Дата смерти12.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929
г.Балашов, Саратовская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1953
Жена: Симонова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
02.05.1954
Мать ребёнка: Симонова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
22.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Зоя Алексеевна
Смерть
12.09.2021