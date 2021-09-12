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Симонов Герб Кузьмич

Место рождения

г.Балашов, Саратовская обл., Россия

Дата рождения

29.06.1929

Дата смерти

12.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929

Отец: Симонов Кузьма Александрович

Мать: Симонова Антонина Николаевна

г.Балашов, Саратовская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.10.1953

Жена: Симонова Зоя Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1954

Сын: Симонов Вадим Гербович

Мать ребёнка: Симонова Зоя Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Зоя Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.2021
Москва, город федерального значения Москва

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