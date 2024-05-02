Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Верхозерье, 602142, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаньков Николай Николаевич

Мать: Татьяна?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Василий Данилович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гордеев Мадест Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Данилович

Рождение ребёнка
11.08.1935

Сын: Гордеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Данилович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ерофеева (Гордеева) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Данилович

Смерть
2004

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