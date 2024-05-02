Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна
Место рожденияВерхозерье, 602142, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаньков Николай Николаевич
Мать: Татьяна?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гордеев Мадест Васильевич
Отец ребёнка: Гордеев Василий Данилович
Рождение ребёнка
11.08.1935
Сын: Гордеев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гордеев Василий Данилович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ерофеева (Гордеева) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Гордеев Василий Данилович
Смерть
2004