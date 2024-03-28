Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна
Место рожденияБелебей
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Милованов Николай Нилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Иван
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван
Смерть
Неизвестно