Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Милованов Николай Нилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.